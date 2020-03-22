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- 2020年03月22日 10:49
トランプ大統領が金委員長に親書 新型コロナ対策で協力呼びかけ
北朝鮮メディアは、金正恩委員長がアメリカのトランプ大統領から、新型コロナウイルス対策で協力を呼びかける内容の親書を受け取ったと報じた。
朝鮮中央通信が22日未明に金委員長の妹・与正氏の談話として伝えた。トランプ大統領は親書で、アメリカと北朝鮮の関係を進展させる方針とともに、新型コロナウイルス対策で協力する意向を示したとしている。受け取った金委員長はトランプ大統領との「特別な関係」を確信し、感謝の意を表明したということだ。
談話では「両首脳間の関係は非常に立派だ」と評価する一方で、アメリカに対して「一方的で欲張りな考えをやめなければ、関係は悪化の一途をたどるだろう」とけん制している。
（ANNニュース）
▶米副大統領スタッフ“コロナ”感染
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