【パンデミック下のギグワーカー】

で各国でが求められていて、それが一方で、と指摘されています。の多くがカリフォルニア州に本拠を置いていますが、そのが出ています。州のです。はThe Gig Economy to theRescue(助っ人はギグワーカー)という社説の中で、アメリカ国民が“ソーシャル・ディスタンス”を求められていて、これが10年前ならつらかったけど、でライドシェアの車を呼び、食料品を配達してもらい、出前も頼めるので、便利になったと伝えています。多くの州では、を命じられ、UberEatsやDoorDash、GrubHubといった出前サービスのおかげで市民は現金をやりとりすることもないとしています。さらに、のおかげでレストランは事業を継続でき、雇用も確保できるとしています。また日用品や医薬品についてもPostmatesや大手小売りのTarget傘下のShiptが運んでくれます。Amazonにいたっては急激なネット通販の需要に対応するため、10万人を雇用すると発表しました。とした上で「もあるが、は、ことを示した」と好意的に締めくくっています。一方、のPandemic Erodes Gig EconomyWork(パンデミックはギグワークを侵食)の中で、急激に利用者が減ったライドシェアのドライバーの悲哀を伝えています。ライドシェアのUber,Lyft, 代わりにスーパーで買い物をして届けるInstacart出前サービスのDoorDashといったオンデマンド企業は、としつつ、マスクや消毒剤を十分に提供しておらず、としています。3月8日にニューヨークでは33歳のそうです。のGigeconomy tries to hold on to workers duringshutdown(シャットダウンが続くなか、オンデマンド企業はギグワーカーのつなぎとめに必死)の中で、「」と指摘した上で「」と報じています。は、病気になれば企業が面倒を見ると言うが、新型コロナウイルス感染が確認されたか、政府による隔離を求められた場合にしか適用されないとしています。にある活動グループは「病気になったところで休めない」と話しています。別のは今週、互いにこどもの面倒を見るなどのし、働き続ける取り組みをしているということです。