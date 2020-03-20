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安倍総理、新学期の再開に向けた具体的な方針は「文科省で取りまとめを」



　安倍総理大臣は20日、新型コロナウイルス感染症に関する対策本部で学校の一斉休校について新学期での再開に向けた具体的な方針を文科省で取りまとめる方針を表明した。（ANNニュース）

【速報】再開の具体的方針は「文科省で」
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