［ロンドン １９日 ロイター］ - イングランド銀行（英中央銀行）は１９日、政策金利を０．２５％から０．１％に緊急に引き下げ、債券買い取り枠を拡大すると発表した。新型コロナウイルスの流行による英経済への影響を緩和する。
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- 2020年03月20日 00:13
英中銀が緊急利下げ、政策金利0.1％ 債券買い取り枠も拡大
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