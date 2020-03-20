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英中銀が緊急利下げ、政策金利0.1％　債券買い取り枠も拡大


［ロンドン　１９日　ロイター］ - イングランド銀行（英中央銀行）は１９日、政策金利を０．２５％から０．１％に緊急に引き下げ、債券買い取り枠を拡大すると発表した。新型コロナウイルスの流行による英経済への影響を緩和する。

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