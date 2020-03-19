兵庫県で新型コロナウイルスによる4人目の死者が確認された。死亡したのは、伊丹市の80代女性で、16日に亡くなった伊丹市在住の男性の妻だという。（ANNニュース）
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- 2020年03月19日 20:55
兵庫県で4人目の死者 16日に亡くなった男性の妻
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