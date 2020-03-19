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天皇皇后両陛下のイギリス訪問を延期 菅官房長官


　菅官房長官は19日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今年5月に予定されていた天皇皇后両陛下のイギリス訪問の延期を発表した。 （ANNニュース）

「ウイルスばらまく」の50代男性がが死亡 愛知

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