日産、インドネシアでの生産を終了　「経営合理化計画の一環」





［東京 １８日 ロイター］ - 日産自動車<7201.T>は１８日、インドネシアでの現地生産から撤退することを明らかにした。日産は「生産や業務適正化を含む、経営合理化計画の一環として、インドネシア工場での生産を終了する」とコメントした。