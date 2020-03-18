［東京 １８日 ロイター］ - 日産自動車<7201.T>は１８日、インドネシアでの現地生産から撤退することを明らかにした。日産は「生産や業務適正化を含む、経営合理化計画の一環として、インドネシア工場での生産を終了する」とコメントした。
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- 2020年03月18日 20:51
日産、インドネシアでの生産を終了 「経営合理化計画の一環」
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