立皇嗣の礼の「饗宴の儀」は取りやめ＝菅官房長官

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［東京 １８日 ロイター］ - 菅義偉官房長官は１８日午後の会見で、新型コロナウイルス感染症の広がりを受け、４月に予定されている立皇嗣の礼の「饗宴の儀」を取りやめると発表した。「宣明の儀」も５０人程度に参加者の規模を縮小する。
(石田仁志)
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