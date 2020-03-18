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立皇嗣の礼の「饗宴の儀」は取りやめ＝菅官房長官


［東京　１８日　ロイター］ - 菅義偉官房長官は１８日午後の会見で、新型コロナウイルス感染症の広がりを受け、４月に予定されている立皇嗣の礼の「饗宴の儀」を取りやめると発表した。「宣明の儀」も５０人程度に参加者の規模を縮小する。

(石田仁志)

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