【1兆ドルの米景気刺激策】

新型コロナウイルスの感染拡大を背景にニューヨーク株式市場のダウ平均株価は激しい上限を繰り返していますが、17日は2万ドルを割り込んだあと1000ドル以上上昇して取り引きを終えました。



きっかけは現金給付を含めた1兆ドル規模の景気刺激策の発表で、2009年の金融危機(日本で言うところのリーマンショック)の時の刺激策を上回るそうです。現金給付を巡ってはベーシックインカムのようだという見方も。



一方、アメリカの自動車メーカーの労働組合が感染拡大を防止するために工場の閉鎖を求めています。







WSJ は、US Seeks to Send Checks to Americans as Part of Stimulus Package(政府、景気刺激策の一環で国民に現金を給付を検討)の中で、トランプ政権が新型コロナウイルスで打撃を受けた家庭や企業を支援するために1兆ドル(100兆円超)規模の景気刺激策の一環として国民に直接小切手を給付する案を支持すると報じています。



2500億ドルがあてられるということで、ムニューシン財務長官は議会で「大規模だ。経済に直接1兆ドルを注入する提案だ」と述べ、4月下旬までに第一弾を送付する計画を明らかにしました。



この規模は、2009年の金融危機(日本で言うところのリーマンショック)の時の7870億ドルを大きく上回るとしています。



Washington Post はこれが史上最大規模の景気刺激策で、報道されるとニューヨーク株式市場のダウ平均株価が1000ドル以上、率にして5%以上の上昇したと伝えています。



一方で、野党民主党が全面的に賛成していないことから景気刺激策を盛り込んだ法案が成立までに時間がかかる見込みだとしていします。



アメリカでは大手ホテルチェーンのマリオット・インターナショナルが社員を一時帰休にするなど雇用にも影響し出しているということです。



FT はUS carworkers demand plant closures to match Europe(米自動車メーカーの従業員、欧州並みの工場閉鎖を求める)の中でヨーロッパで多くの自動車工場が閉鎖されるなか、アメリカの自動車メーカーの従業員が同様の措置をアメリカで求めていると報じています。



自動車の労働組合のUAWは17日、新型コロナウイルスの感染防止のためにフォード、GM,、フィアット・クライスラーに対して2週間の工場閉鎖を求めたということです。



6000人が働く日産自動車がイギリス・サンダーランドの工場を閉鎖したように、ヨーロッパに工場を持つ多くの自動車メーカーがいっせいに工場を閉鎖した一方で、アメリカにあるほぼすげての工場では操業が続いていて感染が拡大しているにもかかわらず従業員が感染の危機にさらされているとしています。

トピックス

ランキング