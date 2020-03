イギリス各地で公演中止、エンタメ業界に怒り　首相のウイルス対策発表受け

イギリスのボリス・ジョンソン首相が新型コロナウイルス対策を発表したことを受け、ロンドン・ウエストエンドやイギリス各地で劇場が公演を中止している。

ジョンソン首相は16日の記者会見で、「パブやクラブ、劇場といった人の集まる場所を避けるように」と呼びかけた。

一方で、こうした施設などを強制的に閉鎖するには至らなかったため、影響を受ける施設がどっちつかずの状況に置かれている。

劇場街ウエストエンドの劇場を代表するロンドン劇場協会(SOLT)は、所属劇場の公演は16日以降、次の発表があるまで休演すると発表した。

姉妹団体のUKシアターも、イギリス全土の165カ所の劇場で同じ措置を取るとしている。

政府のウイルス対策を発表したジョンソン首相は、「劇場などの公共施設を訪れない」よう注意を呼びかけた。

「各施設のオーナーたちは皆さんが想像する通りの論理的な対応を始めており、すでに変化が出始めている」

一方で、「強制については、必要なら政府にその権限はあるが、その権限を使う必要はないと思っている」と話した。

ジョンソン首相はまた、17日以降は大規模な集会からは「積極的に離れるように」と述べた。

また、「不要不急」の移動や他人との接触を避けるよう呼びかけた。

しかし演劇や音楽など生の上演や演奏を行うエンターテインメント業界からは、ジョンソン首相が劇場などを避けるよう市民に呼びかけながら、実際に閉鎖を命令しなかったことで、主催者は休業補償や保険金の支払いなど資金援助が受けられないと怒りの声が上がっている。

音楽業界団体UKミュージックは、新型ウイルスによって数百件ものコンサートやフェスティバルが中止になる可能性が高く、「甚大な損害」をこうむると述べ、首相発言は問題を悪化させかねないと批判した。

同団体のトム・キール会長代理は、「首相の大規模集会に対する最新の方針は、音楽業界に大きな不透明感と混乱を与えた」と述べた。

「政府はこれが正式な閉鎖なのか、いつから施行され、どの会場やイベントが影響を受け、どれくらいの期間続くのかを明確にすべきだ。新型ウイルスはイギリスの音楽業界に壊滅的な影響を与えており、業界全体の雇用や仕事を脅かすだろう」

演劇業界でも、上演中だったトム・ストッパード作「レオポルドシュタット」のプロデューサー、パトリック・グレイシー氏がツイッターで、

「ジョンソン首相がたった今、人々に劇場に行くなと行って業界全体を破滅に追い込んだ。閉鎖を強制しなければ、公演にかけていた保険が適用されない。プロデューサーも公演も破産し、数万人が報酬を受けられなくなる」 と政府の対応を非難した。

ロンドンでナイトクラブを経営するフレイザー・カラザーズ氏も、 「国民に『パブやクラブ』を避けろと言いながら、正式に『閉鎖』しなければ、自分たちは保険金を請求できない。こんなことは許されない」 と反発し、政府やロンドン市長に救済を求めた。

