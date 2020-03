ツイッターCEOが掲げる「分散型SNS」が「多様性」の結末を暗示する

ツイッター社CEOジャック・ドーシーが今後のツイッターの方向性として「分散型SNS」の可能性を模索していることを、自身の連続したツイートのなかで表明した(*1)。この表明は日本でも取り上げられ、大きな話題になった(*2)。

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media. The goal is for Twitter to ultimately be a client of this standard.