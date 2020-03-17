情報ＢＯＸ：新型コロナウイルスを巡る日本政府の対応

［東京 １７日 ロイター］ - 感染状況：１５４１人（国内での感染８２９人、クルーズ船７１２人）
（厚生労働省などまとめ、１６日現在）
３月１６日
・Ｇ７首脳会議
「コロナ対策を最優先課題とし、保健対策で協調体制」
「金融・財政政策を含めあらゆる手段を総動員」
安倍首相「東京五輪・パラリンピックは完全な形で実施する」
３月１４日
・安倍首相が会見
「現時点で緊急事態を宣言する状況ではない」
「（緊急事態宣言）必要であれば手続きにのっとり、実行する」
「機動的に必要かつ十分な経済財政政策を間髪を入れず講じる」
３月１３日
・新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案が可決、成立
３月１２日
・外務省、欧州・中東の１４カ国と米国ワシントン州に感染症危険情報の４段階で最も低いレベル１を新たに発出
３月１０日
・新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案を閣議決定
・新型コロナウイルス感染症を巡る対応を「歴史的緊急事態」に指定
・緊急対応策第２弾とりまとめ
財政措置４３０８億円、金融支援１．６兆円
イベント自粛は１０日間程度の延長を要請、１９日に再度判断
イタリア北部などからの入国を拒否
３月９日
・新型コロナウイルス政府専門家会議が現状認識を公表
「爆発的な感染状況には進んでおらず、一定程度持ちこたえている」
「感染者数は当面増加傾向、警戒を緩めることはできない」
「北海道の緊急事態宣言に基づく対策の効果を検証、１９日めどに公表」
３月６日
・ＰＣＲ検査、公的医療保険適用開始
３月５日
・中国、韓国からの入国者に２週間の待機要請（９日午前０時から）
３月４日
・クルーズ船含む国内感染者が１０００人超す
３月２日
・日銀総裁談話「今後の動向を注視し、潤沢な資金供給と金融市場の安定確保に努めていく」
２月２９日
・安倍首相が会見
「今後１、２週間は国内の感染拡大防止にあらゆる手を尽くすべき」
「世界経済の動向も注視し、そのインパクトに見合う経済財政政策を行う」
２月２７日
・安倍首相、全国の小中高・特別支援学校に３月２日から春休みまでの休校を要請
２月２５日
・政府が新型コロナウイルス感染症対策の基本方針
「今後の国内での健康被害を最小限に抑える上で、極めて重要な時期」
━企業に対し、発熱等の症状が見られる職員等への休暇取得の勧奨、テレワークや時差出勤の推進等を強力に呼びかけ
─イベント等の開催は全国一律の自粛要請を行うものではないが、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう要請
２月１９日
・クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス」、陰性の乗客の下船開始（２１日まで）
２月１３日
・政府、新型コロナウイルス対策第１弾を決定。総額１５３億円。
帰国者支援３０億円、国内感染対策強化６５億円、水際対策強化３４億円など
・国内で初の死者
２月１日
・新型コロナウイルスによる肺炎など「指定感染症」に
１月２９日ー２月１７日
・中国・武漢からのチャーター機、第１─５便が帰国
１月１６日
・新型コロナウイルス、国内で初の感染確認