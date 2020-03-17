情報ＢＯＸ：新型コロナウイルスを巡る日本政府の対応





［東京 １７日 ロイター］ - 感染状況：１５４１人（国内での感染８２９人、クルーズ船７１２人）

（厚生労働省などまとめ、１６日現在）

３月１６日

・Ｇ７首脳会議

「コロナ対策を最優先課題とし、保健対策で協調体制」

「金融・財政政策を含めあらゆる手段を総動員」

安倍首相「東京五輪・パラリンピックは完全な形で実施する」

３月１４日

・安倍首相が会見

「現時点で緊急事態を宣言する状況ではない」

「（緊急事態宣言）必要であれば手続きにのっとり、実行する」

「機動的に必要かつ十分な経済財政政策を間髪を入れず講じる」

３月１３日

・新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案が可決、成立

３月１２日

・外務省、欧州・中東の１４カ国と米国ワシントン州に感染症危険情報の４段階で最も低いレベル１を新たに発出

３月１０日

・新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案を閣議決定

・新型コロナウイルス感染症を巡る対応を「歴史的緊急事態」に指定

・緊急対応策第２弾とりまとめ

財政措置４３０８億円、金融支援１．６兆円

イベント自粛は１０日間程度の延長を要請、１９日に再度判断

イタリア北部などからの入国を拒否

３月９日

・新型コロナウイルス政府専門家会議が現状認識を公表

「爆発的な感染状況には進んでおらず、一定程度持ちこたえている」

「感染者数は当面増加傾向、警戒を緩めることはできない」

「北海道の緊急事態宣言に基づく対策の効果を検証、１９日めどに公表」

３月６日

・ＰＣＲ検査、公的医療保険適用開始

３月５日

・中国、韓国からの入国者に２週間の待機要請（９日午前０時から）

３月４日

・クルーズ船含む国内感染者が１０００人超す

３月２日

・日銀総裁談話「今後の動向を注視し、潤沢な資金供給と金融市場の安定確保に努めていく」

２月２９日

・安倍首相が会見

「今後１、２週間は国内の感染拡大防止にあらゆる手を尽くすべき」

「世界経済の動向も注視し、そのインパクトに見合う経済財政政策を行う」

２月２７日

・安倍首相、全国の小中高・特別支援学校に３月２日から春休みまでの休校を要請

２月２５日

・政府が新型コロナウイルス感染症対策の基本方針

「今後の国内での健康被害を最小限に抑える上で、極めて重要な時期」

━企業に対し、発熱等の症状が見られる職員等への休暇取得の勧奨、テレワークや時差出勤の推進等を強力に呼びかけ

─イベント等の開催は全国一律の自粛要請を行うものではないが、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討するよう要請

２月１９日

・クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス」、陰性の乗客の下船開始（２１日まで）

２月１３日

・政府、新型コロナウイルス対策第１弾を決定。総額１５３億円。

帰国者支援３０億円、国内感染対策強化６５億円、水際対策強化３４億円など

・国内で初の死者

２月１日

・新型コロナウイルスによる肺炎など「指定感染症」に

１月２９日ー２月１７日

・中国・武漢からのチャーター機、第１─５便が帰国

１月１６日

・新型コロナウイルス、国内で初の感染確認