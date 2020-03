【パンデミック下の新常識】

新型コロナウイルスの感染拡大で人と人の間の距離をとるsocial

distancingが求められていますが、米大統領選挙の候補者選びでも!

バイデン前副大統領とサンダース上院議員が討論会で、握手に変わって肘と肘をぶっつけあうelbow bumpを披露していました。ちなみに観客なしで行われました。

きのう米FRBに続き日銀も金融政策を変更。にもかかわらず、16日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は3000ドルの暴落。

のんびしていたアメリカでもスーパーで品薄となったり、休校になっています。





WSJ はニューヨーク株式市場のダウ平均株価が取引開始直後に先週末の終値と比べて2200ドル以上の急落となり、今月3度目となる売買停止となったと報じています。

前日のFRBの緊急利下げが必死さの現れと見られ、そこまで深刻な事態なのかと受け止められたいうことです。

その後再開されましたが、さらに下落して終値は2997ドル10セント安い2万188ドル52セントでした。

この状態をmonetary black hole( 金融政策のブラックホール )だとして 政策金利を事実上ゼロにしたことで弾切れになった と総括しています。







「これぞパニック売り」「株式市場の動揺をおさめる最大の対策は感染拡大対策だ」という市場関係者の声を紹介しつつ、政府支援を受けると伝わった航空会社や“巣篭もり消費“のキャンベルスープの銘柄などは値上がりしたということです。





New York Times はAcross US, Gathering Are Canceled and Schools Are Closed(全米で集会が禁止され、休校が広がる)の中で、ニューヨーク、ロサンゼルスなどでバーやレストランが閉店するよう求められ、休校も始まっていると報じています。





米CDC=疾病対策予防センターは、次の8週間にわたって50人以上の集会の禁止を促しました。カリフォルニア州のニューサム知事は65歳以上の市民に対して自宅待機を呼びかけたほか、レストランは営業する場合にはsocial distancingを保つために受け入れ人数を半分に減らすよう求めたということです。