［ワシントン １６日 ロイター］ - 米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）と通貨監督庁（ＯＣＣ）は１６日、共同声明を発表し、各金融機関に対し、資金需要への対応や流動性リスクの管理、さらに貸しはがしといった信用収縮につながる行為の回避に向け、連銀窓口貸出（ディスカウント・ウインドウ）を利用するよう指示した。
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- 2020年03月17日 02:58
米当局、銀行に連銀窓口貸出の利用指示 資金需要への対応促す
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