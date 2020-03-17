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米当局、銀行に連銀窓口貸出の利用指示　資金需要への対応促す

［ワシントン　１６日　ロイター］ - 米連邦預金保険公社（ＦＤＩＣ）と通貨監督庁（ＯＣＣ）は１６日、共同声明を発表し、各金融機関に対し、資金需要への対応や流動性リスクの管理、さらに貸しはがしといった信用収縮につながる行為の回避に向け、連銀窓口貸出（ディスカウント・ウインドウ）を利用するよう指示した。

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