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- 2020年03月16日 20:40
名古屋市で新たに2人が死亡 70代男性の感染も確認 新型コロナウイルス
名古屋市は16日、新型コロナウイルスに感染していた高齢男性２人が死亡したと発表した。
【速報】名古屋市で新たに2人が死亡
名古屋市はさきほど新型コロナウイルスに感染していた市内に住む80代男性と70代男性の２人が死亡したと発表した。死因は、ともに新型コロナウイルス肺炎ということだ。
また、新たに市内の70代男性が感染したと発表した。これにより、愛知県内の感染者は122人となる。（ANNニュース）
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