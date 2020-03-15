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- 2020年03月15日 22:07
札幌市で80代女性が死亡 新型コロナウイルス
札幌市で、新型コロナウイルスへの感染が確認されていた80代の女性が死亡したことがわかった。
北海道内での新型コロナウイルスによる死者は5人になった。（ANNニュース）
▶速報：札幌で80代女性が死亡
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