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札幌市で80代女性が死亡 新型コロナウイルス



　札幌市で、新型コロナウイルスへの感染が確認されていた80代の女性が死亡したことがわかった。

　北海道内での新型コロナウイルスによる死者は5人になった。（ANNニュース）

▶速報：札幌で80代女性が死亡
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