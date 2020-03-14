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新たに10人が新型コロナウイルスに感染 東京都



　東京都は新たに10人が新型コロナウイルスに感染したことを確認した。関係者によると、この中にはきのう防衛省が発表した40代の自衛官の男性も含まれている。東京都の感染者数は死亡した2人を含む88人となる。（ANNニュース）

▶映像：東京で新たに10人感染 自衛官ら
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