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ＪＡＬ、20─28日に国内1468便を減便　イベント中止で需要減


［東京　１３日　ロイター］ - 日本航空<9201.T>は１３日、３月２０日から２８日まで国内６０路線で１４６８便を減便すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた全国的なスポーツ、文化イベントの中止・延期に伴い、需要が減少したためという。

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