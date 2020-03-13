［東京 １３日 ロイター］ - 日本航空<9201.T>は１３日、３月２０日から２８日まで国内６０路線で１４６８便を減便すると発表した。新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた全国的なスポーツ、文化イベントの中止・延期に伴い、需要が減少したためという。
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- 2020年03月13日 12:55
ＪＡＬ、20─28日に国内1468便を減便 イベント中止で需要減
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