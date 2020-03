欧州委員長、米国の渡航停止は「一方的」　トランプ氏に批判の声

アメリカのドナルド・トランプ大統領が11日に発表した、欧州からの同国への渡航を30日間停止する措置をめぐり、怒りの声や混乱が生じている。欧州連合(EU)加盟国は、「相談なしに」決定したとしてトランプ氏を非難している。

アメリカによる新たな渡航制限は、新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるのが狙い。13日深夜(米国東部標準時)から実施される。

対象地域は、欧州域内の自由移動を認める「シェンゲン協定」の加盟国26カ国で、米国民やイギリス、アイルランドは除外される。

今回の制限は、COVID-19への対策を行っていないと非難されてきたトランプ大統領による、大規模な対策強化だ。しかしこの渡航制限をめぐり、ワシントンのみならず海外でも不満の声が上がった。

欧州委員会のウルスラ・フォン・デア・ライエン委員長や欧州理事会のシャルル・ミシェル議長は、新型コロナウイルスによる感染症「COVID-19」のパンデミック(世界的流行)は「世界的危機」であり、「一方的な行動ではなく協力が必要だ」と主張した。

トランプ氏は12日、渡航制限について、「時間かかる」ためEU側に通達しなかったと明かした。

「我々は迅速に行動しなければならなかった」

また、EUは米製品への関税を引き上げる際、アメリカに相談をしなかったと付け加えた。

渡航制限についてトランプ氏は、「外国からのウイルスに立ち向かうための、近代史において最も積極的かつ包括的な取り組み」だとしている。

トランプ氏は、EUは米国と「同様の予防措置が取れていない」と非難し、新たな渡航制限を正当化した。

新型ウイルスをめぐっては、米国内で1300人以上の感染が報告されているほか、38人が死亡している。

新型ウイルスが発生した中国に次いで2番目に感染者数が多いイタリアでは、これまでに1万2000人以上が感染し、827人が死亡している。

フランス、スペイン、ドイツでも感染者数が増加している。

トランプ氏は渡航制限を発表した際、貿易や貨物も制限の対象になると述べたため、株価は急落した。しかしその後、「貿易は影響を受けない」、「制限は人だけで貨物は対象ではない」とツイートした。

米ニューヨーク株式市場では12日、ダウ平均株価は10%下落し、ロンドン証券取引所の株価指数FTSEは2008年の世界金融危機以来の最低水準を記録した。

トム・ボサート元米大統領補佐官(国土安全保障・テロ対策担当)は、渡航制限を批判するツイートを投稿した。

There’s little value to European travel restrictions. Poor use of time & energy. Earlier, yes. Now, travel restrictions/screening are less useful. We have nearly as much disease here in the US as the countries in Europe. We MUST focus on layered community mitigation measures-Now!