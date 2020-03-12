ＥＣＢ、量的緩和を年内1200億ユーロ拡大　政策金利は据え置き





［フランクフルト １１日 ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）は１２日の定例理事会で政策金利を据え置く一方、量的緩和政策を年末まで１２００億ユーロ拡大すると発表した。新型コロナウイルス流行による域内経済への悪影響に対処する。