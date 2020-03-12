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札幌市で70代男性が死亡 新型コロナウイルス


　札幌市の秋元克広市長は12日の会見で、新型コロナウイルスに関連した感染症で、札幌市内在住の70代男性が死亡したと明らかにした。 （ANNニュース）

速報：トム・ハンクス 新型コロナ陽性

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