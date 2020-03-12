札幌市の秋元克広市長は12日の会見で、新型コロナウイルスに関連した感染症で、札幌市内在住の70代男性が死亡したと明らかにした。 （ANNニュース）
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- 2020年03月12日 15:15
札幌市で70代男性が死亡 新型コロナウイルス
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