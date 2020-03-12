［東京 １２日 ロイター］ - クラボウ<3106.T>は１２日、新型コロナウイルスの抗体を１５分で検出する検査試薬キットの国内販売を１６日から開始すると発表した。結果判定まで時間を要するＰＣＲ検査に比べて、少量の血液を用いた簡便な方法で迅速な検査が可能になるという。
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- 2020年03月12日 13:36
新型コロナ抗体を15分で検出可能なキット、クラボウが16日から販売
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