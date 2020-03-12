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日経平均株価 一時1万9000円を割り込む



12日の東京証券取引所の日経平均株価は前日比351円安の1万9064円で取引を開始、一時19000円を割り込んだ。（ANNニュース）

▶速報：日経平均 再び１万9千円割る

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