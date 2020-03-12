12日の東京証券取引所の日経平均株価は前日比351円安の1万9064円で取引を開始、一時19000円を割り込んだ。（ANNニュース）
▶速報：日経平均 再び１万9千円割る
記事
- 2020年03月12日 13:10
日経平均株価 一時1万9000円を割り込む
12日の東京証券取引所の日経平均株価は前日比351円安の1万9064円で取引を開始、一時19000円を割り込んだ。（ANNニュース）
- AbemaTIMES
- AbemaTV公式のエンタメ＆ニュースサイト
あわせて読みたい
トピックス
ランキング
-
1
絶滅寸前のウナギは高齢者が爆食
- facebook281
-
2
自衛隊のコロナ対応もっと報じよ
- facebook1138
-
3
「マスクバブル」に崩壊の兆しか
- facebook42
-
4
肺炎煽る報道 震災の教訓生かせ
- facebook15
-
5
れいわ議員 活動支障なら交代を
- facebook182
-
6
センバツ大会中止は最低の決断
- facebook400
-
7
日本の清潔意識が感染拡大に寄与
- facebook32
-
8
尖閣が日本領という決定的地図
- facebook115
-
9
コロナ自粛で「夜の街」は危機的
- facebook81
-
10
封じ込め成功も予断を許さぬ日本
- facebook11