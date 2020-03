WHOがパンデミックだと表明し、ニューヨークのダウ平均株価が1464ドル下落して取引を終えました。新型コロナウイルスによるイベントのキャンセルや延期が相次いでいますし、

経済への影響に関する報道も

相次いでいます。







Washington Post

FT はBoE makes emergency rate cut to cushion

economy(英中央銀行、景気下支えのために緊急利下げ)の中で、英中銀のイングランド銀行が11日、緊急会合を開いて政策金利を0.25%引き下げ、翌12日に予定されている財政出動とあわせた対策だと報じています。







カーニー総裁は、2008年の金融危機(日本で言うところのリーマンショック)の比較について「2008年のショックと同じくらいの打撃になるという理由はない・・対策を講じれば(There

is no reason for this shock to turn into the equivalent of 2008 . . .

if we handle it

well)」と述べたということです。

退任するカーニー総裁の後任となるベイリー次期総裁も記者会見に同席したということです。

WSJ はTrump Struggles to Balance Mitigating Epidemic, Protecting

Economy(トランプ、感染拡大の抑止と経済の両立に苦慮)の中で、新型コロナウイルスに対するトランプ大統領の経済対策の方向性はよいとしつつ、株価第一主義と野党民主党とのいがみ合いをやめることが不可欠だと報じています。







ホワイトハウスは当初、ウイルスの危険性を過小評価し、時に誤った情報を発信したとしてき。その上で、ホワイトハウスが

ものの、

と苦言を呈しています。







さらに、フランスのように大規模な集会を中止したり、日本のように学校を休校にしませんでした。







感染が拡大した地域では失業の証明書がなくても失業手当を出したり、給食を食べられなくなったこどもたちに無料で食事を提供することは野党民主党からは支持される政策だとした上で、与野党の亀裂が激しい中では実現が難しいと解説しています。

New York Times は、Canceled Because of Coronavirus: A Brief

List(コロナウイルスでキャンセルとなったざっくりしたリスト)の中で、「それぞれの主催者は、新型コロナウイルスの感染を拡大させるほどのイベントか」という難しい問題に直面しているとして、中止や延期になったイベントを伝えています。







今週カリフォルニア州で始まる予定だったテニスのBNP

Paribas Open, 3月13日から22日までテキサス州で開かれる予定だったテック企業の祭典のSouth by

Southwest、通称SXSW、グーグルが5月にカリフォルニア州で開催する予定だった開発者会議を中止したということです。







4月に開催予定だったニューヨークモーターショーは8月28日から9月6日に延期され、米最大級のフェスで4月にカリフォルニア州でCoachella

Valley Music and Arts

Festivalは10月に延期されました。2つの週末に分けて開かれ、毎日10万人以上が参加する人気イベントです。







統領選挙に向けた民主党の戦いにも影響していて、バイデン前副大統領(77歳)とサンダース上院議員(78歳)は、オハイオ州での政治イベントを中止しました。教育現場への影響としてはハーバード大学がすべての学部生に対して3月15日までに学生寮を退出するよう求め、春学期の授業はすべてオンラインで行うと発表しました。ニューヨーク大学、コロンビア大学、プリンストン大学もオンライン授業に移行するそうです。

