サウジ、4月の原油供給を日量1230万バレルに拡大＝アラムコＣＥＯ

［ドバイ １０日 ロイター］ - サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ<2222.SE>のナサール最高経営責任者（ＣＥＯ）は１０日、同国が４月の原油供給を日量１２３０万バレルに引き上げる、と発表した。
主要油田の持続的最大生産能力（ＭＳＣ）の１２００万バレルを３０万バレル上回る量とし、４月１日から供給を開始するとしている。
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）にロシアなど非加盟産油国を加えた「ＯＰＥＣプラス」の協調減産が３月末で解消されることを受け、サウジは前例のない大幅増産に踏み切る。
［ドバイ １０日 ロイター］ - サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコ<2222.SE>のナサール最高経営責任者（ＣＥＯ）は１０日、同国が４月の原油供給を日量１２３０万バレルに引き上げる、と発表した。
主要油田の持続的最大生産能力（ＭＳＣ）の１２００万バレルを３０万バレル上回る量とし、４月１日から供給を開始するとしている。
石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）にロシアなど非加盟産油国を加えた「ＯＰＥＣプラス」の協調減産が３月末で解消されることを受け、サウジは前例のない大幅増産に踏み切る。
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