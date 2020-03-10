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習主席が武漢訪問、感染防止態勢視察へ＝中国国営メディア


［上海　１０日　ロイター］ - 中国の習近平国家主席が１０日午前、新型コロナウイルスの発生源である湖北省武漢市に到着した。武漢市を訪れるのは、昨年終盤に感染が発生して以来、初めて。現地の医療関係者らと面会し、感染防止態勢を視察する予定だ。国営メディアが伝えた。

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