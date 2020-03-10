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- 2020年03月10日 08:03
中国、10日から日本人のビザなし渡航停止 ビジネスと親族訪問は除く
日本人が中国に入国する際に15日以内の滞在であればビザが免除される措置の一部が、あす10日から停止される。
中国外務省は、日本人が旅行や友人訪問、トランジットの目的で中国に入国する際、滞在が15日以内の場合はビザが免除されたこれまでの措置を10日から停止する。ビジネスと親族訪問での入国については引き続きビザが免除されるが、入国時に中国の受け入れ側が7日以内に発行した招聘状などの原本を提示する必要がある。
停止措置をいつまで続けるかについて、中国政府は「別途通知する」としている。
（ANNニュース）
▶映像：中国で隔離指定ホテルが倒壊 その瞬間
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