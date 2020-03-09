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プロ野球の開幕延期を決定、4月中の開幕目指す＝報道

［東京　９日　ロイター］ - 国内メディアによると、プロ野球は今月２０日のシーズン開幕を延期し、来月中の開幕を目指すことを決めた。新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、専門家の助言を踏まえ、１２球団の代表者会議で決めた。

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