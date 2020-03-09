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神奈川県で感染が確認された患者1人が死亡



　神奈川県の黒岩知事は9日、新型コロナウイルスへの感染が確認されていた県内の患者1人が8日に死亡したと発表した。家族の意向で年齢や性別は明らかにされていない。
（ANNニュース）

映像：“コロナばらまく”感染者に店騒然

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