神奈川県の黒岩知事は9日、新型コロナウイルスへの感染が確認されていた県内の患者1人が8日に死亡したと発表した。家族の意向で年齢や性別は明らかにされていない。
（ANNニュース）
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記事
- 2020年03月09日 17:42
神奈川県で感染が確認された患者1人が死亡
神奈川県の黒岩知事は9日、新型コロナウイルスへの感染が確認されていた県内の患者1人が8日に死亡したと発表した。家族の意向で年齢や性別は明らかにされていない。
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