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“心愛さん虐待死”事件 栗原勇一郎被告に懲役18年を求刑



　去年１月、千葉県野田市で当時小学四年だった栗原心愛さんが死亡した事件で虐待して死亡させた罪に問われた父親の栗原勇一郎被告（42）に対し、千葉地検は9日、懲役18年を求刑した。（ANNニュース）

【速報】栗原勇一郎被告に懲役18年を求刑

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