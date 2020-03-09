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イタリアでは感染拡大、必要なら躊躇なく判断＝渡航制限で安倍首相

［東京　９日　ロイター］ - 安倍晋三首相は９日の参議院予算委員会で、イタリアへの渡航制限について、「（現地では新型コロナウイルスへの）感染が拡大している、我々も議論し、必要であれば躊躇なく判断する」と述べた。蓮舫議員（立憲）への答弁。

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