［東京 ９日 ロイター］ - 安倍晋三首相は９日の参議院予算委員会で、イタリアへの渡航制限について、「（現地では新型コロナウイルスへの）感染が拡大している、我々も議論し、必要であれば躊躇なく判断する」と述べた。蓮舫議員（立憲）への答弁。
記事
- 2020年03月09日 10:49
イタリアでは感染拡大、必要なら躊躇なく判断＝渡航制限で安倍首相
トピックス
ランキング
-
1
日本だけ異様に少ない肺炎感染者
- facebook105
-
2
検査めぐり医師「韓国を見習え」
- facebook43
-
3
新型肺炎死者 実態はもっと多い?
- facebook77
-
4
コロナばらまき男にパブ側が怒り
- facebook536
-
5
新型コロナ 感染力強い型主流に?
- facebook77
-
6
経済大国ニッポンは終わったのか
- facebook58
-
7
支持層を意識? 政府のコロナ対策
- facebook339
-
8
「経済で死ぬ人出る」医師が警鐘
- facebook5614
-
9
史上最強の韓国を見下す中高年層
- facebook172
-
10
多すぎるコロナ情報を医師が整理
- facebook7