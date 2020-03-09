［東京 ９日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比４０６円４４銭安の２万０３４３円３１銭となり、大幅続落でスタートした。外為市場でドル／円が１０３円台まで円高に振れたほか、時間外取引で米株先物が急落していることなどが嫌気され全面安。２万円を割り込んだ。
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- 2020年03月09日 09:16
寄り付きの日経平均は大幅続落、円高など嫌気され2万円割り込む
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