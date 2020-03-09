［８日 ロイター］ - 原油先物価格が８日の取引で２０％以上急落している。サウジアラビアが原油の公式販売価格（ＯＳＰ）を引き下げたことを受けて、値下げ競争が始まるとの見方が浮上している。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国・非加盟国による連合体「ＯＰＥＣプラス」が６日に開いた閣僚会議では、ＯＰＥＣによる追加減産と減産延長に関する提案をロシアが拒否した。
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- 2020年03月09日 07:35
原油先物、20％超下落 サウジが公式販売価格引き下げ
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