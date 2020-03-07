安倍総理、10日にも第2弾の緊急対応策 財源は2019年度予算の予備費2700億円余り

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安倍総理大臣は7日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた第２弾の緊急対応策について来週10日にも取りまとめる意向を表明した。
2019年度予算の予備費2700億円余りが財源となる。（ANNニュース）
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