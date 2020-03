【ギグワーカーと新型コロナウイルス】

新型コロナウイルスの感染拡大は、健康保険などの社会保障が充実していないギグワーカーに打撃になっています。もともとは単発の演奏会を意味するgigですが、今ではアプリを使って単発で仕事を請け負う人たちを広く指していて、社内で単発の仕事を請け負うgig

inという言葉もあるそうです。





また、ギグワーカーを従業員として分類する求める先進的な判決がフランスで下されたということです。









Washington Post はGig workers face the spread of the new coronavirus with no safety net(ギグワーカー、セーフティネットなしで新型コロナウイルスに対応)の中で、ライドシェア大手のUberやLyftのドライバー、料理デリバリーのDoorDash、食料品デリバリーのInstacartの配達員といったオンデマンドで働くギグワーカーが新型コロナウイルスの感染拡大にセーフティネットなしで挑んでいると報じています。





ウーバーは先週(金)にアプリを使ってドライバーたちに、体調不良の場合は休み、頻繁に手を洗うようにいった一般的な指示を出したということです。





こうした企業は、働き手を独立事業主(independent

contractors)と分類していて、健康保険などを提供していないことから、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの人と接するドライバーや配達員がリスクにさらされているとしています。





ギグワーカーを独立事業主ではなく従業員として扱うよう求めるカリフォルニア州のAB5法案、通称「ギグワーカー保護法案」を根拠にサンディエゴ市の裁判所が2日、Instacartは働き手を独立事業者ではなく社員として分類するべきだという初の決定をしたということです。





WSJ はUber Ruling in France Boosts Gig Workers’

Rights(フランスの裁判所、ウーバーのドライバーめぐり、ギグワーカーの権利を保護)の中で、フランスの裁判所が4日、ウーバーのドライ-バーは独立事業者ではなく従業員として分類するべきだという判決を出し、「ギグワーカーに社会保障を提供するべきというフランスの判断は世界でも先進的だ」と伝えています。





この判決に対してウーバーは不服を申し立てられないということです。





ウーバーは米カリフォルニア州やイギリスでも同様の裁判が起こされている一方で、ブラジルでは裁判所が従業員でないと判決を出したということです。





「これらはギグエコノミーの中で働き手をどのように規制するべきかという戦いの一環である(The cases are a part of a global battle over how to regulate employment in the gig economy)と総括。





ウーバーは、ドライが-が望むときにアプリに接続できるし、働く義務はないと主張しましたが、フランスの裁判所は企業と働き手が主従関係にあり、ドライバーは料金やルートをみずから決められないことから「独立事業主というステータスは偽りだ」と断じたそうです。





今回はあくまでも訴訟を起こした元ドライ-バーが対象でほかのドライバーにすぐさま影響しないということですが、ほかのドライバーがフランスの調停機関に申し立てをする際の根拠になり得るとしています。





ウーバーにとって全予約の9%をも占める米カリフォルニア州では「ギグワーカー保護法」が1月1日に施行されたことから、ウーバーなど各社は1億1100万ドルを投じて適用除外を受けるための住民投票をことし行うことを目指しています。 今は「 ギグワーカー保護法 」の対象ではないと主張しています。





ウーバーは2日に発表した年次報告書(下にリンク)の中で「ドライバーの分類をめぐってはアメリカ内外で裁判所や議会、政府機関から問題視されている」とした上で、是正をすれば「多額の追加コストを要する」と指摘しています。





ウーバーによると、現在アメリカだけで10万人のドライバーが社員として認めるよう求めているそうです。





FT はアプリを使って単発で仕事を受注するギグワークはドライバーや配達員のみならずシリコンバレーのホワイトカラーにも影響していると報じています。





今やテック企業にとっても不可欠な存在で、アップルやマイクロソフトも専門的な技能を持っているギグワーカーを必要に応じて活用しているということです。





さらに、若い人たちを企業に留め置くために、社内ギグを行うOracleのような会社もあり、gig inというそうです。