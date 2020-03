新作ボンド映画の世界公開、7カ月延期　新型ウイルス懸念で

4月3日にイギリス公開が予定されていた新しいジェイムズ・ボンド映画「ノー・タイム・トゥ・ダイ」の公開が、新型コロナウイルスへの懸念に対応するため、今年11月に延期された。製作者たちは4日、「慎重に検討し、世界的な映画劇場市場を徹底的に精査した結果」、延期を決めたと発表した。これに先立ち、大手ファンサイトなどが映画会社や製作者たちに公開延期を求めていた。

「ノー・タイム・トゥ・ダイ」は、主演ダニエル・クレイグさんがイギリス情報部員ジェイムズ・ボンドを演じる最後の作品となる予定。3月31日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで、キャストやスタッフ、大勢のファンが集まる華やかなプレミアイベントを開いた後、4月にイギリスを皮切りに世界各地で次々と公開される予定だった。

ボンド映画の公式ツイッターアカウントは4日、「MGM、ユニバーサル、およびボンド製作者マイケル・G・ウイルソンとバーバラ・ブロッコリは本日、慎重に検討し、世界的な映画劇場市場を徹底的に精査した結果、『ノー・タイム・トゥ・ダイ』の公開を2020年11月まで延期すると発表しました」とツイートした。

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd