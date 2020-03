野党民主党の大統領候補を決めるための予備選挙が14州で行われたスーパーチューズデイ。中道派の一本化を受けて、バイデン前副大統領の勢い(momentum)が止まりません!



クリントン元大統領が1992年の大統領選挙で復活を遂げた時に自らをcomeback kidと呼んだことを踏まえて、FTやCBS、The Economistは圧勝したバイデン前大統領について一斉にcomeback grandpa(カムバック爺)と評価しています。



これでバイデン(77歳)vsサンダース(78歳)の一騎打ちになりそうです。78歳のブルームバーグ候補は選挙戦から撤退しました。

Washington Post

New York Times

WSJ

は、Biden sweeps the South, wiping out Sander’s delegate lead(バイデン南部で圧勝し、サンダースのリードを一掃)の中で、だけでなく、北東部や中西部の一部でを見せ、それまでに開かれた予備選挙と党員集会でと報じています。なものの、ではし、この日をもってとしています。また、「のバイデン候補」と「のサンダース候補」というを見せつけたということです。は、5 Takeaways From a Super Tuesday That Changed the Democratic Race(民主党候補者選びを変えたスーパーチューズデイの5つのポイント)の中で、と報じています。ポイントは以下の通りです。を支えた、②サンダース候補は引き続き強固な支持を得ていてしそうなこと、③政治組織ではなくだったこと、④やはり民主党の指名を狙うがバイデン候補を支持した一方で、若い人たちはサンダースを支持していて、になっている。」と締めくくっています。は、土曜日までは勝利がひとつもなかったと報じています。その上で特筆するべきこととして、◾️中道派の候補者が脱落したことでバイデン副大統領にしたこと、◾️サンダース上院議員が黒人層から支持を得られなかったこと、◾️がついたこと、◾️したこと、◾️が出身の東部マサチューセッツ州でバイデン候補に負けたことを挙げています。