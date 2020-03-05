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中国本土の死者が3000人超える 新型コロナウイルス


　中国政府の衛生当局は新型コロナウイルスによる中国本土の死者が、湖北省などで新たに31人増えて3012人になったと発表した

　新型コロナウイルスによる中国本土の死者は3000人を超え、感染者は中国本土だけで8万409人となっている。感染者は中国本土だけで新たに139人増えて8万409人。（ANNニュース）
▶映像：中国本土の死者3000人超え
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