きょうは3月3日。日本では桃の節句。アメリカではですね。選挙のヤマ場!直前になって、と報じられています。はBiden races to lock down moderates as Buttigieg exit rocks rapidly shifting Democratic race(バイデン、の取り込みを急ぐ。ブティジェッジ退場で民主党内の競争に変化)の中で、を受けて、と伝えています。で、、ウォーレン上院議員が14%、バイデン前副大統領が13%、ブルームバーグ前ニューヨーク市長が12%。2番目に大きな、バイデン氏が20%、ブルームバーグ氏が18%、ウォーレン氏が15%だということです。などは、し、だと報じています。はWhat is Super Tuesday and why is it important?(スーパーチューズデイの意味と重要性)の中で、が開かれ、ここでひとりに絞り込まれるわけではないにしても、ため大事だと伝えています。共和党も同様にこの日、これらの州で予備選挙を開くそうです。がとりわけ重要な理由として、こと、これまでの4つの州の予備選挙や党員集会をすっ飛ばしたことなどを挙げています。見どころは、①がどこまで支持を伸ばせるか、②はこの先に向けて生き残れるか、③は勢いを維持できるか、だとしています。は、直前に行われが「どうしても必要だったものを手に入れた。だ」と報じています。バイデン氏が大統領を狙うのは今回が3回目で、だということです。ものの、若手については27%しか獲得できず、43%を得たサンダースに水を開けられたとしています。バイデン陣営はとしてきたサウスカロライナ州で勝利したことで、していますが、スーパーチューズデイの14州では広告費が他の候補に劣っているということです。