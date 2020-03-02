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3月場所、史上初の無観客開催に 日本相撲協会

　日本相撲協会はきょう臨時理事会を開き、8日からの3月場所を史上初の無観客開催とする決定をした。（ANNニュース）

▶大相撲春場所　史上初の無観客

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