安倍総理大臣は1日、新型コロナウィルスの感染症対策本部会合で、北海道の鈴木知事の要請を踏まえ「マスクの必要性が高い国が買い取ったマスクを北海道の住民に届ける」と話し、マスクメーカーに国へのマスク売り渡しを指示する考えを示した。
（ANNニュース）
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- 2020年03月01日 22:03
政府がマスクを買い取り北海道へ 安倍総理が表明
安倍総理大臣は1日、新型コロナウィルスの感染症対策本部会合で、北海道の鈴木知事の要請を踏まえ「マスクの必要性が高い国が買い取ったマスクを北海道の住民に届ける」と話し、マスクメーカーに国へのマスク売り渡しを指示する考えを示した。
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