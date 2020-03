対新型コロナウイルス戦争、日本開戦、週明けにはアメリカも開戦へ

TOPIX: 1510.87, -9.7% (1w), -12.2% (YTD) Nikkei225: 21142.96, -9.6% (1w), -10.6% (YTD) S&P500: 2954.22, -11.5% (1w), -8.6% (YTD) USD/JPY: 108.02, -3.2% (1w), -0.6% (YTD) EUR/JPY: 119.22, -1.5% (1w), -2.1% (YTD) Oil(WTI Futures): 44.76, -16.1% (1w), -26.9% (YTD)

(金融日記 Weekly 2020/2/21-2020/2/28)先週末に筆者は、市場は新型コロナウイルス禍をほとんど織り込んでいないため、株式指数を売るいい機会かもしれないとレポートを書いた。結果的には、それはたまたま当たったのだが、大変に重々しい気分である。市場は暴落し、また、世界で新型コロナウイルスの感染者数が増え続けている。悲しいことに、統計的にはこうした感染者はある程度の割合で死亡することが予想されている。また、WHO事務局長のテドロス氏が言うように、このように報告される感染者数はに過ぎない。世界はパンデミックになりつつある。●新型コロナウイルス(COVID-19)の次の感染爆発の地は東京になりそうだ 2020年2月15日●新型コロナウイルス感染拡大で株価指数ショートの"Window of Opportunity"か? 2020年2月24日●週刊金融日記 第408号 いまさら人に聞けない新型コロナウイルス(COVID-19)問題の勘所を解説する 2020年2月26日1月からすでに2ヶ月近く、中国政府と全面戦争をしていた新型コロナウイルスだが、経済と人命の壮絶な犠牲により、何とか中国本土では感染者数の増加が抑えられつつある。人々の移動は厳しく制限され、学校も工場も止まり、人々は自宅で幽閉されてきた。これだけのことをして、ようやく人類は感染を抑えられることがわかってきた。また、シンガポール、香港、マカオなどでも、中国本土ほどではないが、徹底的な検査、感染者や感染リスクが高い地域に渡航歴のある人の隔離、そして、休校や自宅勤務などの生活の制限によって、感染を抑え込みつつある。これは人類にとって希望である。少なくとも、ここまで経済活動を制限すれば、制御可能なところまで新型コロナウイルスの感染拡大を抑えられることができるとわかったからである。一方で、こうした対ウイルスとの戦いを避けていた国で、アウトブレイクが発生してしまった。韓国とイタリアで感染者数、死亡者数が一気に跳ね上がった。イランは閣僚まで感染するほど広がっており、経済制裁により十分な医療システムがないため、第二の武漢になりつつある。そして、言うまでもなく日本でも限られた検査の数にもかかわらず、感染者数が増え続けている。28日、安倍首相は日本で感染爆発しつつあるこのを鎮めるべく、まずは全国の学校に休校を要請した。日本もいよいよ開戦である。明日の月曜日から日本中の学校が閉鎖される。また、ディズニーランドやUSJなどの日本のテーマパークもすべて閉園されることとなった。中国政府と同様、事実上の戒厳令である。週末にはアメリカで初の新型コロナウイルスによる死亡が報告され、いよいよアメリカも開戦へと追い込まれつつある。これで、対ウイルス戦争は、中国、日本、アメリカとすべて出揃うことになる。人類との全面戦争である。●Bill Gates pens op-ed saying coronavirus is a '●首相「今が極めて重要」保護者有休、企業の配慮要請 全国休校●新型ウイルス 米で初 患者死亡 韓国など特定地域「渡航中止」