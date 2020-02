「難しい決断を下した日本の首相に拍手を送りたい！（アメリカ）」〜海外から安倍首相の臨時休校要請に称賛が殺到

安倍総理大臣は27日、来月2日から全国すべての小学校・中学校、それに高校などについて、春休みに入るまで臨時休校とするよう要請いたしました。

新型コロナウイルスの感染拡大で、政府は安倍総理大臣が29日午後6時ごろから総理大臣官邸で記者会見を行うことを発表しました。

全国すべての小中学校や高校などを臨時休校とするよう要請するに至った経緯や、今後の政府対応などについて説明するものとみられます。

この安倍首相の決断に対して、唐突感は否めないものの苦渋の「英断」と肯定するのか、世紀の「愚策」と批判するのか、ネット上でもその評価は二分、ほぼ真二つに割れています。

今回の首相による、日本の全ての学校休校要請は海外でも大きく取り上げられて、話題を呼んでいます。

米ニューヨークタイムス記事。

Japan Shocks Parents by Moving to Close All Schools Over Coronavirus

The country, unlike others, has not experienced a sharp increase in reported cases, but it is under pressure to act decisively to preserve the Tokyo Olympics.

https://www.nytimes.com/2020/02/27/world/asia/japan-schools-coronavirus.html?searchResultPosition=3