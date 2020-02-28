政府は安倍総理大臣が明日午後6時から記者会見を行うことを明らかにした。新型コロナウイルス対応に関する国民への説明とみられる。（ANNニュース）
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- 2020年02月28日 18:44
安倍総理、あす18時から記者会見へ 新型コロナウイルスについて国民に説明か
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