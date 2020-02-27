［東京 ２７日 ロイター］ - 外務省は２７日、中国外交担当トップの楊潔チ・共産党政治局員が２８―２９日に来日すると発表した。北村滋国家安全保障局長と会談するほか、政府関係者と意見交換を行う。
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- 2020年02月27日 15:54
中国の外交トップが28―29日に来日、北村安保局長らと会談＝外務省
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