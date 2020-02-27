［東京 ２７日 ロイター］ - エイベックスマネジメントは２６日、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、３月１１日まで所属アーティストの全公演の開催を自粛すると発表した。政府方針を受けた措置で、１２日以降の公演は関係機関の発表や情勢を踏まえて改めて公表する。
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- 2020年02月27日 09:05
エイベックス、所属アーティスト全公演の開催自粛 3月11日まで
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