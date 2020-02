【どうなる東京オリンピック？】

WSJ

米CNBC

英BBC

FT

東京オリンピックの開催をめぐりの発言が注目されていますが、これは当初、記事を配信したのはですが、それ以外にに応じていてだったようです。このパウンド委員は、1978年から委員を務めるベテランで、だそうです。はTokyo Olympics Could Be a Victim of the Coronavirus, IOC Official Says(とIOC委員)の中で、がAP通信に対して「であり、直面しないといけない」と述べたと報じています。その後、WSJのインタビューでとした上で「選手に対しては、東京に向けて準備しろ、と言う以外にない」と述べたそうです。パウンド委員の発言について、は「(パウンド委員は)IOCがに向けてICOは力を尽くしている」と述べたとして、と報じています。放映権を持つ米NBCは東京オリンピックを放映するために11億ドル(約1200億円)を支払うことで合意していて、動画配信サービスのPeacockでオリンピックを配信するとしています。もCoronavirus could force cancellation of Tokyo Olympics, IOC member says()として、同様に日本に対して厳しいトーンです。このパウンド委員については、で、と指摘したそうです。これに対してはCoronavirus: Tokyo Olympics still 'business as usual', says IOC's Dick Pound(IOCのパウンド委員、)として、の発言をもう少し客観的に伝えています。BBC Radio 5の生放送のインタビューの中で「(IOCは)スポーツをめぐる問題への対応には慣れているが、」と述べたとしています。さらに「国際的な移動や回避するべき場所について決めるのは最終的にはWHOだ。」としています。また、を発表し、パウンド委員の説明はIOCの立場を「とてもよく(very well)」説明したとしています。になっています。はDanone trims 2020 sales growth goal because of China outbreak()の中で、ペットボトルに入った飲料水のエビアンやヨーグルトで知られるフランスのダノンが26日、していることからことしの売り上げ見通しを下方修正したと報じています。当初は、4%から5%の伸びとしていた予測を2%から4%としたということで、としています。CEOのEmmanuel Faberは、ことから投資家はダノンの将来性に期待していただけに失望が広がるだろうということです。なか、Faber CEOも声明で「気候変動を踏まえた投資を加速する」として、としています。