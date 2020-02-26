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梶山経産相、加藤厚労相が労使に時差通勤・テレワーク呼びかけへ


［東京　２６日　ロイター］ - 経済産業省によると、梶山弘志経済産業相と加藤勝信厚生労働相は２６日夕、経団連など主要経済団体や連合の幹部と会い、時差通勤やテレワークの推進に向けた協力を要請する。

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