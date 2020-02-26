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- 2020年02月26日 10:11
エジプトのムバラク元大統領が死去 およそ30年の長期政権も「アラブの春」で失脚
現地メディアによると、およそ30年にわたりエジプトで長期政権を築いたムバラク元大統領が死去した。91歳だった。
【速報】ムバラク元大統領が死去 エジプト
現地メディアによると25日、エジプトのムバラク元大統領が死亡したということだ。エジプトでおよそ30年にわたり長期政権を築いたものの、2011年に起きた中東の民主化運動「アラブの春」で失脚した。（ANNニュース）
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