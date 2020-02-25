  1. トップ>
記事

ムバラク元大統領の死（エジプト）

アラビア語メディアはエジプトのTVが、ムバラク元大統領が25日カイロの軍病院で死亡したと報じていると伝えています。
享年91歳の由。

彼は第4次中東戦争の際の空軍司令官で、政治的野心のない人物とみられていたが、サダト大統領が1981年だったかイスラム過激派の軍人たちのテロにより倒れたことから、大統領となり、2011年のアラブの春の大衆運動で失脚するまで大統領を務めました。

この間基本的にはサダトの政策を引き継ぎ、特に目立った政策変更や、際立った政治的手腕を見せたことはないようだが、基本的には段階的な文民への政権移譲を考えていたと思われるが、これを次男やその取り巻きが利用して腐敗がはびこり、彼自身のみならず夫人、息子2人は最近まで汚職の嫌疑で裁判にかけられていました。

彼の葬儀がどうなるか不明ですが、焦点は元大統領として国葬になるかいなかですが、本日のアラビア語メディアの様子ではどうやら軍葬になりそうです。
取りあえず

https://www.alquds.co.uk/%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%a8%d9%82-%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%8a-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%83/

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/2/25/مصر-وفاة-حسني-مبارك-الرئيس-الأسبق
タグ：

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

あわせて読みたい

「ムバラク」の記事一覧へ

トピックス

ランキング

  1. 1

    新型肺炎の専門家見解「信じて」

    中村ゆきつぐ

  2. 2

    店員はマスク禁止 マック違法か

    田中龍作

  3. 3

    破産者マップ再びか 識者が警鐘

    町村泰貴

  4. 4

    医師が勧める「孤独のグルメ」

    PRESIDENT Online

  5. 5

    ロッテ捕手 キャンプ中に妻不倫?

    SmartFLASH

  6. 6

    副外相 中国への肺炎支援に異議

    鈴木馨祐

  7. 7

    河野太郎氏 SNSで器の小ささ露呈

    文春オンライン

  8. 8

    肺炎で安倍政権が守りに 米報道

    飯田香織

  9. 9

    百田氏 謝礼もらう保守論客いる

    女性自身

  10. 10

    新型コロナで「新手の派遣切り」

    田中龍作

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。