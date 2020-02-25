ムバラク元大統領の死（エジプト）

アラビア語メディアはエジプトのTVが、ムバラク元大統領が25日カイロの軍病院で死亡したと報じていると伝えています。享年91歳の由。彼は第4次中東戦争の際の空軍司令官で、政治的野心のない人物とみられていたが、サダト大統領が1981年だったかイスラム過激派の軍人たちのテロにより倒れたことから、大統領となり、2011年のアラブの春の大衆運動で失脚するまで大統領を務めました。この間基本的にはサダトの政策を引き継ぎ、特に目立った政策変更や、際立った政治的手腕を見せたことはないようだが、基本的には段階的な文民への政権移譲を考えていたと思われるが、これを次男やその取り巻きが利用して腐敗がはびこり、彼自身のみならず夫人、息子2人は最近まで汚職の嫌疑で裁判にかけられていました。彼の葬儀がどうなるか不明ですが、焦点は元大統領として国葬になるかいなかですが、本日のアラビア語メディアの様子ではどうやら軍葬になりそうです。取りあえず